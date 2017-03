Santos supera pressão e pega o Santo André para confirmar vaga

O Santos tem vivido uma verdadeira montanha-russa nesta temporada. ‘De bem’ com a torcida após vencer o The Strongest, no último dia 16, pela Libertadores, o Peixe voltou a ter uma rápida turbulência depois da derrota de virada para o Palmeiras dentro da Vila Belmiro, no domingo passado. Porém, o triunfo de 2 a 0 sobre o São Bento, em Sorocaba, não só trouxe a tranquilidade para os santistas como também colocou o clube novamente na liderança do grupo D do Campeonato Paulista. Agora dependendo apenas de si para conquistar a vaga nas quartas de final da competição, o alvinegro visita o Santo André, neste sábado, às 15h (de Brasília), no ABC.

E como o futebol é bem dinâmico, a equipe comandada por Dorival Júnior saiu do terceiro lugar e já pode confirmar a classificação em pouco mais de três dias. Isso porque o Santos chegou aos 16 pontos na última quarta e ultrapassou Ponte Preta e Mirassol, que tropeçaram na rodada passada. A Macaca, também com 16, perde no número de vitórias. Já o Leão parou nos 14 pontos.

Para concretizar a vaga nas quartas de final já neste sábado, o alvinegro precisa vencer o Santo André no estádio Bruno José Daniel e torcer para que o Mirassol não derrote o Novorizontino.

“Voltamos à liderança e agora só dependemos de nós para chegar à próxima fase. Sabemos das dificuldades que encontraremos nestes dois jogos restantes, mas agora nossa condição é outra. Faz parte receber críticas quando as derrotas aparecem. Mas nosso time está maduro e o clima sempre foi positivo aqui dentro. Temos que manter a tranquilidade, como temos feito”, ressaltou o zagueiro David Braz.

O defensor, inclusive, seguirá na equipe titular. Apesar do retorno de Cleber, que está recuperado de uma pancada no joelho e já vem treinando com bola desde o começo da semana, o técnico Dorival Júnior tem gostado das atuações defensivas e deve manter a dupla de zaga com Braz e Lucas Veríssimo.

A principal novidade para o time titular será o retorno do goleiro Vanderlei. Apesar da boa fase de Vladimir, o camisa 1 retoma o posto que deixou vago no começo de fevereiro.

Já no ataque, Ricardo Oliveira retorna ao time após ser poupado contra o Bentão e reassume o posto de titular. Com isso, Kayke, que deu o passe para Lucas Lima marcar o segundo na última quarta, volta para o banco de reservas.

O treinador, porém, ganhou um desfalque de última hora. O lateral-esquerdo Zeca passou por exames após a vitória sobre o São Bento e teve detectado alto risco de lesão muscular. Por isso, ele foi poupado e não apareceu na lista dos 23 relacionados para o jogo.

Santo André joga últimas fichas

Faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase do Paulistão, o Santo André ainda mantém uma esperança distante de alcançar a vaga para as quartas de final. Porém, caso seja derrotado pelo Peixe, o Ramalhão praticamente dará adeus ao sonho.

Com 11 pontos, a equipe comandada por Sérgio Soares ocupa a terceira colocação do grupo C, três pontos atrás do Novorizontino e com um número de vitórias menor. Para seguir com chances, o Santo André precisa vencer o alvinegro da Vila e ainda torcer por um tropeço do time de Novo Horizonte contra o Mirassol.

E para conquistar o triunfo sobre o Santos, o Ramalhão conta com a famosa ‘Lei do Ex’. Afinal, o meia Serginho, titular do Santo André, foi revelado pelo Peixe e está emprestado ao clube até o final do Paulistão.

Além disso, a equipe do ABC também aposta na boa fase de Henan. Com quatro gols nos últimos dois jogos, o artilheiro é uma das esperanças do técnico Sérgio Soares para o embate deste sábado, que será decisivo para as pretensões do time no Paulistão.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ X SANTOS

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

Data: 25 de março de 2017, sábado

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Mauro André de Freitas e Alberto Poletto Masseira

SANTO ANDRÉ: Zé Carlos; Dudu Vieira, Leonardo, Reniê e Aelson; Renato, Tiago Ulisses, Fernando Neto e Serginho; Henan e Claudinho.

Técnico: Sérgio Soares

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Bruno Henrique, Vitor Bueno e Ricardo Oliveira.

Técnico: Dorival Júnior