Santos precisa vencer ‘sina contra Série A’ para conseguir vaga no Paulista

É inegável que o Santos não vem tendo uma temporada consistente, afinal, mesmo liderando seu grupo na Libertadores, a equipe comandada por Dorival Júnior já perdeu cinco vezes na temporada e, após derrota no duelo de ida, precisa vencer a Ponte Preta por dois gols de diferença, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, para alcançar a vaga na semifinal do Campeonato Paulista. E para conseguir reverter a desvantagem, o Peixe precisará quebrar um pequeno tabu no ano.

Isso porque das cinco oportunidades que o alvinegro foi derrotado em 2017, quatro delas foram para times da Série A do Brasileirão. Além do revés para a Macaca no último sábado, em Campinas, o time de Vila Belmiro também perdeu os três clássicos que fez até o momento, contra São Paulo, Corinthians e Palmeiras, respectivamente.

Apesar do sinal de alerta ligado, já que em quatro duelos contra times da elite do Brasil, o Peixe não somou um ponto sequer, o técnico Dorival Júnior acredita em uma reação santista na ‘decisão’ desta segunda-feira.

“Entendo que a regularidade ainda não aconteceu, nos surpreende até, mas é uma equipe que em muitos momentos teve desfalques e deu retorno bom. O time que escalarmos fará a melhor partida possível em busca da reversão do resultado, que é ruim e vem pesando muito nesse instante. O Santos tem que entrar para jogar futebol, fazendo partida com equilíbrio, reconhecendo a superioridade deles na primeira partida, mas sem dar importância para outro fator. Nossa preocupação é com o jogo. Histórico, o que já aconteceu, não temos que pensar. Estamos em situação difícil, mas talvez terça-feira tenhamos um outro quadro”, ressaltou o comandante do alvinegro.

Para conseguir a classificação contra a Macaca, a equipe comandada por Dorival Júnior precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória simples levará a decisão para os pênaltis. Caso seja derrotado ou a partida termine empatada, o alvinegro estará eliminado do Estadual.