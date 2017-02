Santos confirma Lucas Lima e relaciona 22 para pegar o São Paulo

O meia Lucas Lima jogará o clássico contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. O camisa 10 não treinou no gramado do CT Rei Pelé nesta terça e era dúvida para o duelo. Porém, o Peixe divulgou a lista com os 23 relacionados e confirmou a presença dele no confronto, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

O alvinegro não terá novidades para encarar o Tricolor do Morumbi. Os lesionados Vanderlei, Renato e David Braz seguem fora de combate. Já o centroavante Ricardo Oliveira ainda recupera a forma física após perder duas semanas de pré-temporada por conta de uma caxumba.

Além deles, a comissão técnica esperava contar com o colombiano Vladimir Hernández para o clássico. Porém, o atacante ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e segue fora.

Com isso, Dorival deve manter o time que bateu o Red Bull Brasil por 3 a 2, no último domingo, no Pacaembu, e entrará em campo com: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Leandro Donizete, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.

Confira a lista de atletas relacionados para o jogo contra o Red Bull:

Goleiros: João Paulo e Vladimir

Laterais: Caju, Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca

Zagueiros: Cleber Reis e Lucas Veríssimo

Meias: Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Rodrigão e Thiago Ribeiro