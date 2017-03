Santos confirma inscrição de Hernández na vaga de Caju no Paulista

O Santos confirmou a inscrição de Vladimir Hernández na vaga de Caju no Campeonato Paulista. Usando uma ‘brecha’ no regulamento, o clube substituiu o lateral-esquerdo, que tem uma lesão de grau três na coxa, pelo atacante. Apesar do período de inscrições para a primeira fase ter acabado no último dia 3 de março, as trocas em caso de problemas médicos graves podem ser feitas a qualquer momento da competição.

O colombiano, inclusive, estará à disposição do técnico Dorival Júnior já para o compromisso deste domingo, contra o São Bernardo, às 18h30 (de Brasília), no ABC, pela oitava rodada do Estadual. Após uma longa novela para regularizar Hernández, o atacante fez sua estreia oficial pelo clube no empate diante do Sporting Cristal, na última quinta, no primeiro duelo santista pela Libertadores.

O impasse com o Junior Barranquilla, ex-clube do colombiano, surgiu após o Peixe atrasar a primeira das três parcelas de compra no valor de 680 mil dólares (cerca de R$ 2 milhões). Por conta desse atraso, o time colombiano exigiu garantias bancárias antes de liberar a documentação do atleta, o que emperrou a regularização do atacante.

Apesar da demora para jogar de forma oficial, Hernández já vinha agradando bastante o técnico Dorival Júnior nos treinamentos. Além disso, no amistoso contra o Kenitra, do Marrocos, no dia 28 de janeiro, o colombiano foi o grande destaque, marcando um golaço de bicicleta e dando uma assistência para Thiago Ribeiro fechar a goleada por 5 a 1, no Pacaembu.