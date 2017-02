Santos empresta Serginho ao Santo André durante o Paulistão

O meia Serginho não faz mais parte do elenco do Santos. Após os empréstimos de Fernando Medeiros, Alison e Lucas Crispim para Botafogo-SP, Red Bull Brasil e Ituano, respectivamente, o jovem de 21 anos já foi liberado pela diretoria do alvinegro e se apresentou ao Santo André para a disputa do Campeonato Paulista.

Sem espaço com o técnico Dorival Júnior, o atleta ainda fará exames antes de assinar com o Ramalhão. O Peixe aceitou a oferta, pois a comissão técnica do clube pretende fazer com Serginho o mesmo esquema adotado com os outros atletas cedidos por empréstimo. A ideia é que o meia mantenha a forma física em outra equipe, já que não tem recebido oportunidades no time principal.

Autor de um dos gols que definiram o bi do Santos na Copa do São Paulo de 2014, em decisão contra o Corinthians, Serginho nunca conseguiu se firmar efetivamente entre os profissionais do Peixe.

Com contrato até o fim de 2018, o meia foi emprestado ao Vitória no Brasileirão do ano passado e retornou ao alvinegro em janeiro.