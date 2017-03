Santistas tentam recuperar ‘espírito de Libertadores’ contra o São Bento

Quem olhar apenas a tabela da Libertadores pode achar que o Santos vive um grande momento. Afinal, a equipe comandada por Dorival Júnior conquistou quatro pontos em dois jogos e lidera a chave 2 do torneio continental. Porém, a coisa muda de figura quando o assunto é Campeonato Paulista. Faltando apenas três rodadas para o término da primeira fase do Estadual, os santistas ocupam a terceira posição no grupo D e precisam bater o São Bento, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), em Sorocaba, para seguirem vivos na briga pela vaga para as quartas de final da competição.

Lutando para manter a hegemonia no Paulistão, já que chegou nas últimas oito finais do torneio, o Peixe quer recuperar o ‘espírito aguerrido’ que teve nos dois confrontos pela Liberta, diante de Sporting Cristal, no Peru, e The Strongest, na Vila.

“Temos que pressionar a saída de bola deles, sem medo. Espero que possamos jogar da mesma forma que atuamos na Libertadores. Precisamos manter o nível em ambas competições. Não podemos perder de jeito nenhum, senão podemos nos complicar. Sabemos que eles (São Bento) têm qualidade. Será um jogo muito difícil, truncado. Mas tenho certeza que vamos pra cima deles. Acredito que podemos sair com a vitória de lá de Sorocaba”, explicou o volante Thiago Maia.

Após a vitória por 2 a 0 sobre os bolivianos, na última quinta-feira, o Santos começou bem contra o Palmeiras e pressionou o rival na Vila. Porém, nos minutos finais, a equipe ‘apagou’ e tomou a virada, com gols de Jean e Willian. Apesar disso, o lateral-direito Victor Ferraz vê o Peixe em ascensão e acredita na recuperação nesta quarta.

“Será uma partida extremamente difícil. O São Bento manteve, basicamente, a mesma equipe do ano passado. É um time que merece o nosso respeito. Precisamos manter o nível de atuação, estar no nosso melhor dia e sair com a vitória. O Santos tem essa tradição de crescer na hora certa, em jogos decisivos. Chegou o momento ideal para isso. Seguiremos em evolução”, ressaltou o camisa 4.