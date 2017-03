Renato deve jogar clássico e Maia comemora: “Me ensina a correr”

O Santos espera ter um reforço de peso para o duelo contra o Corinthians, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Recuperado de um estiramento na panturrilha direita, sofrido no último dia 6 de fevereiro, o volante Renato treinou novamente nesta quarta-feira e deve ficar à disposição do técnico Dorival Júnior.

O camisa 8, inclusive, já havia participado da atividade da última terça. Além da torcida e de toda a comissão técnica, Thiago Maia foi quem mais sentiu falta do companheiro de posição. Segundo o jovem de 19 anos, o ídolo é insubstituível.

“Não dá para substitui-lo. Renato me ensina a correr, na gíria. Esperamos contar com ele, nos ajudaria muito”, disse o volante, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Em contrapartida, Ricardo Oliveira e Lucas Lima seguem como dúvidas. O centroavante, que levou 15 pontos na orelha direita, ainda espera pela cicatrização completa para saber entrará em campo no clássico. Já o camisa 10 segue fora das atividades mais intensas no CT Rei Pelé.

Caso os dois não tenham condições de jogo, Bruno Henrique e Kayke serão titulares. Já com a retorno de Renato, Leandro Donizete deve voltar para o banco de reservas. Na zaga, a dúvida é entre Cleber e Lucas Veríssimo.

Na atividade da última terça, Dorival manteve o mistério e treinou com 12 atletas: Vladimir; Victor Ferraz, Yuri, Lucas Veríssimo, Cleber e Zeca; Leandro Donizete, Thiago Maia e Vitor Bueno; Bruno Henrique, Copete e Kayke.