Reforço menos utilizado, Neilton pode ter nova chance nesta quarta

Dos seis reforços que o São Paulo apresentou no início da temporada – sem contar o lateral esquerdo Edimar, que foi anunciado na semana passada -, Neilton é aquele menos utilizado até o momento. O atacante, porém, pode receber uma nova chance do técnico Rogério Ceni nesta quarta-feira, quando o Tricolor enfrenta o São Bernardo, às 21h45 (de Brasília), fora de casa, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Vindo de uma boa temporada pelo Botafogo, o atleta de 23 anos contabiliza apenas seis partidas oficiais com a camisa tricolor, sendo apenas uma como titular. No total, ele soma pouco mais de 250 minutos. Lucas Pratto e Jucilei, que também acumulam seis jogos, atuaram por 540 e 350 minutos, respectivamente.

Cícero (13), Wellington Nem (9) e Sidão (7) realizaram mais partidas desde que chegaram ao Morumbi e têm recebido constantemente oportunidades do treinador, embora o goleiro tenha sido desfalque nas últimas escalações em função de uma lombalgia, da qual ainda não se recuperou.

Longe de encantar torcida e técnico, Neilton passou quatro partidas consecutivas sem ter sido acionado, ficando ausente dos duelos com Palmeiras, ABC, Ituano e Botafogo-SP. Voltou a ser utilizado somente aos 31 minutos do segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Corinthians, no último domingo, mas foi discreto.

Sem ainda ter marcado sequer um gol pelo São Paulo, Neilton chegou para ser um dos atacantes de beirada de campo, mas não vem agradando desde a Copa Flórida, em janeiro. Como consequência, perdeu espaço para o ainda mais jovem Luiz Araújo, que assumiu a titularidade após boas atuações que renderam cinco gols e cinco assistências.

No entanto, como Rogério Ceni deve mandar uma formação alternativa a campo nesta quarta-feira, preservando os titulares para o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista contra o Linense, Neilton pode ganhar uma nova oportunidade do comandante e começar o duelo com o São Bernardo na equipe titular.

Apesar de já estar classificado, o São Paulo trata o confronto com importância, já que uma vitória em São Bernardo, somada a uma derrota ou empate do Linense diante do Corinthians, em Itaquera, permitirá ao Tricolor decidir as quartas de final em sua casa, o Estádio do Morumbi.