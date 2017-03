Pratto passa por cirurgia no nariz e pode desfalcar o São Paulo na quarta

O São Paulo pode ter um desfalque de peso para a próxima partida. O atacante Lucas Pratto passou por cirurgia no nariz, neste domingo, e será reavaliado antes do jogo contra o ABC de Natal, que acontece na próxima quarta-feira, na segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil.

O jogador argentino teve uma fratura no nariz no clássico contra o Palmeiras, em dividida com o zagueiro adversário Vitor Hugo. O lance ocorreu no fim do primeiro tempo, mas o centroavante seguiu com uma proteção no nariz até o final da partida.

Em nota oficial, o São Paulo afirmou que a cirurgia foi bem sucedida e Pratto já está em casa, se recuperando.

“Sua presença na partida da próxima quarta-feira (15), contra o ABC-RN, pela Copa do Brasil, ainda dependerá de uma avaliação na véspera do confronto. Caso seja liberado, o camisa 14 usará uma proteção durante o jogo contra os potiguares”, disse o clube.

Caso Pratto não entre em campo na próxima quarta-feira, o técnico Rogério Ceni tem à disposição os centroavantes Gilberto e Chavez.