Perto de centésimo jogo no Santos, Thiago Maia vê retomada de boa fase

Além de ser o segundo clássico do ano e também o último teste antes da estreia na Libertadores, o duelo do Santos contra o Corinthians, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, será inesquecível para um jogador em especial. O volante Thiago Maia completará seu centésimo jogo no time profissional do Peixe.

Feliz pela marca, o jovem de 19 anos admite que teve baixo rendimento no segundo semestre da última temporada e acredita que retomou a boa fase em 2017, mesmo com o time pressionado pela torcida e ainda fora da zona de classificação no Paulistão.

“Fico muito feliz. 100 jogos em um clássico, vai ser gostoso. Férias me fizeram bem, descansei e voltei com gás a mais. Meu futebol caiu muito depois da Olimpíada, fui criticado, e nesse ano comecei diferente, com bom futebol, e espero continuar até o fim do ano”, explicou o santista, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Após o duelo contra o Timão, o Peixe já inicia a preparação para encarar o Sporting Cristal, no próximo dia 9, às 21h45 (de Brasília), no Peru, pela estreia na Libertadores. Mesmo admitindo a importância e a ansiedade, Thiago Maia quer ‘esquecer’ a competição continental para pensar apenas no clássico.

“Estamos ansiosos. Ainda mais eu, minha primeira Libertadores, mas pensamos primeiro no Paulista, um clássico. Semana está sendo produtiva, alegre. Esperamos um grande jogo para irmos confiantes na Libertadores, jogando um bom futebol. Nosso time está bem focado, sabemos o que queremos. Nossa confiança não pode cair. Espero que a gente não perca, sei que vai ser muito difícil. Não podemos baixar a guarda. Iremos enfrentar time forte, que está se reerguendo e com apoio da torcida. Não podemos ter medo. Esperamos vencer”, completou o volante.