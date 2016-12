Paulista 2017 define grupos e terá novidades em mata-matas

Em cerimônia realizada na tarde desta terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), na Zona Oeste de São Paulo, foi feito o lançamento do Campeonato Paulista 2017. No Conselho Técnico, os presidentes dos 16 clubes da primeira divisão estadual concordaram com o formato do torneio proposto pela entidade. Além disso, foram sorteados os quatro grupos da competição, que terá início em 29 de janeiro e será encerrada no dia 7 de maio.

O modo com o qual será disputada a fase de mata-mata é a principal mudança para a edição de 2017 do Estadual, que será composto por 16 agremiações, quatro a menos em relação aos anos anteriores – em 2015, seis equipes caíram para a Série A2, enquanto apenas duas subiram. Com a redução no número de times, o campeonato passa a ter 12 datas na primeira fase, em vez de 15 – no total, contando com as quartas, semis e finais, serão 18.

O Campeonato Paulista do ano que vem terá quatro chaves com quatro equipes cada. Na primeira fase, os times do mesmo grupo enfrentam apenas os das demais chaves. Ao final das 12 rodadas, as duas agremiações mais bem classificadas de cada grupo se classificarão para o mata-mata.

As quartas e semifinais, ao contrário das edições passadas, serão disputadas em jogos de ida e volta, sempre com o duelo decisivo sendo realizado na casa do time de melhor campanha. Os pontos serão acumulativos. Portanto, continuarão a ser contabilizados mesmo na fase de mata-mata, podendo uma equipe passar a outra na classificação e reverter o mando de campo nesta etapa do campeonato.

Os quatro grandes clubes do estado de São Paulo serão os cabeças de chave do torneio, que continuará tendo seis clássicos na primeira fase – média de um a cada duas rodadas. O vencedor do Paulistão 2017 será premiado com a quantia de R$ 5 milhões.

Campeão do Interior

Outra novidade para 2017 é a volta da disputa do Campeão do Interior, pré-aprovado no Conselho Técnico. As seis equipes que não avançarem às quartas de final e não foram rebaixadas brigarão pelo troféu em uma competição à parte, em formato a ser definido.

Veja abaixo como ficaram os quatro grupos do Campeonato Paulista 2017:

Grupo A

Corinthians

São Bernardo

Ituano

Botafogo

Grupo B

São Paulo

Red Bull Brasil

Linense

Ferroviária

Grupo C

Palmeiras

São Bento

Novo Horizontino

Santo André

Grupo D

Santos

Grêmio Osasco Audax

Ponte Preta

Mirassol