Palmeiras ultrapassa Corinthians e vira líder geral do Paulistão

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1, na noite de domingo, e ultrapassou o Corinthians na tabela geral do Campeonato Paulista. Com 21 pontos, a equipe Alviverde foi a única entre as quatro grandes que conseguiu somar três pontos na nona rodada do torneio. Se continuar assim, o Verdão terá algumas vantagens nas fases eliminatórias da competição, previstas no regulamento.

O time comandado pelo técnico Eduardo Baptista tem 77% de aproveitamento no Paulistão, contra 70% do Corinthians. Se a equipe não tropeçar mais até o final da 12ª rodada da competição, o Palmeiras terá algumas regalias para as próximas fases. De acordo com o regulamento da Federação Paulista de Futebol, o elenco que tiver a maior somatória durante as quartas e semifinais, mandará o jogo decisivo.

Esta somatória significa que o time não somente terá que se destacar na campanha desta primeira fase, como também precisará vencer os jogos dos mata-matas, para acumular pontos. “Nas partidas das fases de quartas de final, semifinal e final, o Clube que tiver obtido a melhor campanha na somatória de todas as fases anteriores, realizará a primeira partida na condição de visitante e a segunda partida como mandante”, afirma o estatuto específico do Paulistão.

Apesar de estar a quatro jogos sem perder, as vantagens ainda não estão garantidas pela equipe palmeirense. O Palmeiras ainda tem pela frente jogos contra o Mirassol, Audax e Ponte Preta, todos que brigam pela classificação do Grupo D. O time de Mirassol, por exemplo, disputa a liderança da chave com a Macaca, enquanto o Audax luta contra o rebaixamento no campeonato, reforçando a dificuldade dos próximos três embates do Alviverde.

Já o Corinthians, que briga pela liderança geral com o rival paulista, tem Red Bull Brasil, São Paulo e Linense, para os próximos compromissos. O primeiro luta pela sua permanência na competição, na terceira colocação do Grupo B. Enquanto o Tricolor e a equipe de Lins buscam a liderança do chaveamento, com apenas um ponto de diferença entre eles. Além do peso de um Majestoso neste momento do campeonato.