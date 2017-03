Palmeiras já vendeu 31 mil ingressos para a partida contra o São Paulo

A boa fase do Palmeiras em 2016 foi coroada com a maior média de público do ano entre os clubes das Séries A, B, C e D da competição nacional: ao todo, nas 19 partidas em casa, média de 32.470 pagantes por jogo. Neste ano, com o elenco reforçado, a animação da torcida não diminuiu. Para o Choque-Rei deste sábado, por exemplo, que acontece às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista, já foram vendidos 31 mil ingressos antecipadamente.

Após a venda exclusiva aos sócios Avanti até o último sábado, às 20h, a comercialização para o público em geral continua por meio do site do FutebolCard. Para o clássico contra o São Paulo, os sócios-torcedores têm uma novidade. No setor Família Palmeiras, cada associado que adquirir um ingresso terá o direito de levar uma criança de 0 a 6 anos como acompanhante, sem nenhum custo adicional – para levar mais de uma criança, é preciso comprar outras entradas.

Esta sexta é o último dia para os torcedores alviverdes comprarem ingressos na arena e nos demais pontos de venda, conforme divulgado pelo clube. Sábado, caso ainda haja disponibilidade de ingressos, as vendas acontecerão pela internet e na bilheteria do estádio – até o início do confronto.

A desgastante estreia na Copa Libertadores da América na última quarta-feira, na Argentina, onde o Verdão atuou por boa parte com um jogador a menos, além da logística para retornar aos treinos, causa a incógnita de qual equipe entrará em campo. Há grandes possibilidades, por todos estes fatores, de a equipe começar com um time reserva.

Jogando em seus domínios, o Palmeiras defende uma invencibilidade de mais de dois anos contra o Tricolor. Desde a reinauguração do estádio, em novembro de 2014, foram 11 clássicos estaduais no geral. O Verdão acumula sete vitórias, três empates e uma derrota nestas partidas, o que lhe dá 73% de aproveitamento.