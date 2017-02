Palmeiras confirma lesão de Moisés, que deverá ficar seis meses fora

Após sair de maca na goleada do Palmeiras sobre o Linense por 4 a 0, Moisés ficará seis meses afastado dos gramados. A assessoria de imprensa informou nesta segunda-feira que o jogador passou por exames e a grave lesão no joelho foi constatada.

“Após exames clínicos e de imagem foi diagnosticada uma lesão grave no joelho esquerdo do meia Moisés. O jogador rompeu dois ligamentos: o cruzado anterior e o colateral medial. O prazo estipulado para retorno é de pelo menos seis meses”, comunicou o clube.

Moisés se lesionou contra o mesmo adversário há um ano. Na ocasião, o jogador fraturou o pé esquerdo em lance com o volante Zé Antônio, jogador que também esteve presente no lance do rompimento de dois ligamentos do joelho do camisa 10 neste domingo.

Sem Moisés, o Palmeiras poderá inscrever Borja no Paulistão. O atacante colombiano que inicialmente não iria atuar na fase inicial do Estadual poderá estrear com a camisa alviverde antes do previsto. Para isso, o clube deverá encaminhar um laudo médico à Federação Paulista de Futebol atestando que seu jogador não terá condições de atuar pelo resto do campeonato.

Após retornar aos gramados recentemente depois de uma cirurgia realizada em dezembro do ano passado para a retirada de quatro pinos no pé esquerdo, Moisés esperava retomar o bom nível mostrado no Brasileirão e ser peça fundamental para a sua equipe na Libertadores. Com a lesão confirmada, o meia perderá boa parte do torneio continental.

Antes do resultado dos exames, Moisés já tinha noção da gravidade da lesão e se mostrou bastante chateado através de suas redes sociais.

“É com muita tristeza que venho aqui dizer a todos que terei que passar pelo momento mais difícil da minha carreira. Não irei guardar mágoa nem muito menos rancor do agressor, mas me entristece muito não ter recebido nem um pedido de desculpas ou qualquer palavra de incentivo, mas a vida segue e Deus há de me fortalecer”, escreveu o jogador em uma de suas redes sociais.