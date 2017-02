Membros de organizada vão ao CT e se reúnem com comissão técnica

Alguns membros de uma torcida organizada do Santos entraram no CT Rei Pelé, na tarde desta quinta-feira, para se reunir com representantes do elenco. Porém, eles acabaram conversando apenas com o técnico Dorival Júnior e os auxiliares Serginho Chulapa, Elano, Léo e um segurança. Os torcedores cobraram uma recuperação após os últimos resultados no Campeonato Paulista. A equipe comandada por Dorival Júnior vem de duas derrotas dentro da Vila Belmiro, para São Paulo e Ferroviária, e um empate fora de casa, contra o Ituano.

Cerca de 30 pessoas foram até ao auditório do CT por volta das 16h e a conversa durou cerca de dez minutos. Logo na sequência, o elenco iniciou o treinamento, que foi fechado à imprensa. Quatro viaturas da Polícia Militar foram acionadas e ficaram do lado de fora do local, já que os torcedores deram garantias de que o protesto seria pacífico.

Vale lembrar que após a derrota de 3 a 1 para o São Paulo, no último dia 15, pela terceira rodada do Paulistão, dezenas de santistas se aglomeraram na porta do vestiário da Vila Belmiro e cobraram “mais vontade” dos atletas de Dorival Júnior. Serginho Chulapa e Léo, ídolos do clube em épocas diferentes, saíram para tentar dialogar e acalmar os ânimos. Depois de cerca de 15 minutos de tumulto e com a chegada de seguranças, o grupo deixou o local se vangloriando pelo ato.

“Pressão sempre vai ter. Estamos jogando no Santos. Isso faz parte. Eu acho que a torcida faz o papel dela, que é torcer. Teve esse caso de que quebraram coisas lá, prefiro nem comentar. Acho que o maior incentivo de nós jogadores vem da gente mesmo, da nossa família, que depende de nós. Lógico que a torcida tem o seu papel, ajuda bastante, mas o principal motivo é nosso. Vem da gente. E isso ninguém tira”, ressaltou o volante Yuri, que deu entrevista coletiva enquanto os membros da organizada conversavam a comissão técnica do Peixe.