Maia vê pressão com estranheza, mas diz: “Torcida tem seu direito”

O Santos está sob pressão. Após um começo arrasador no Campeonato Paulista, goleando o Linense por 6 a 2, no começo de fevereiro, o Peixe viu seu desempenho despencar, perdeu dentro da Vila Belmiro para São Paulo e Ferroviária, respectivamente, e saiu da zona de classificação para as quartas de final do torneio. Por conta disso, alguns torcedores do alvinegro ficaram revoltados e foram até a porta do vestiário santista para descarregarem seu ódio contra o time comandado por Dorival Júnior.

Entre os protestos, os torcedores gritaram frases como: “Ou joga por amor ou joga por terror”, “A paciência acabou” e “Dorival, vou te avisar, a panelinha está na hora de acabar”. Vale lembrar que antes mesmo do duelo contra a Ferrinha terminar, no último sábado, diversas vaias já eram ouvidas na Vila. O volante Thiago Maia acredita que os santistas têm o direito de reclamar, mas viu a cobrança antes do apito final com estranheza.

“Achei estranho. A torcida sempre foi paciente. O Dorival chegou em 2015 e fez milagres, subimos bem. A torcida tem seu direito, mas poderia ser mais paciente. Estamos falando do Santos, temos que estar sempre ganhando. Somos campeões paulistas. Cobrança sempre tem. Nossa torcida não merece duas derrotas em casa. Estamos treinando forte para corrigir os erros”, ressaltou o volante, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

Apesar do clima pesado, o elenco do Peixe precisa virar a página. Afinal, o clube terá uma oportunidade de alcançar a recuperação já nesta terça-feira, quando encara o Ituano, às 21h30 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.