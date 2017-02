Lateral do Botafogo-SP posta foto com Melo e minimiza desentendimento

O lateral Samuel Santos, do Botafogo-SP, minimizou nesta segunda-feira o desentendimento que teve com o volante Felipe Melo na partida do último domingo, no Palestra Itália. O camisa 30 do Palmeiras irritou o adversário ao gritar em seu rosto por ter impedido um “chapéu”.

Sem querer polêmicas, Samuel Santos publicou a foto de um abraço que deu no volante logo após a vitória por 1 a 0 do Palmeiras. “Uma imagem vale mais do que mil palavras. O respeito sempre irá prevalecer”, escreveu.

“Na arena de combate cada um vai brigar pelo seu. E comigo não sera diferente. Sempre vou brigar pelo clube que defendo, pelo sustento da minha família e pelos meus companheiros”, acrescentou o botafoguense.

O Palmeiras saiu com a vitória graças a um gol do meia Tchê Tchê, marcado no primeiro minuto da etapa complementar. Após a partida, na zona mista do estádio, Felipe Melo voltou a causar polêmica ao chamar de “bobão” o ex-jogado Neto, ídolo do Corinthians e comentarista de futebol na televisão.