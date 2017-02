Jô reclama da postura dos palmeirenses na expulsão de Gabriel

Com somente dois toques na bola Jô garantiu o protagonismo no Derby desta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Mais que ele, destacou-se apenas o árbitro da partida, Thiago Duarte Peixoto, só que de forma negativa. Confusão e expulsão injusta do ex-palmeirense Gabriel, que para ele foi quem parou Keno em contra-ataque. No caso, quem fez a falta foi o volante Maycon. Nesta quinta-feira, o atacante revelado pelo Timão, autor do único gol do clássico intitulado centenário, falou sobre o assunto.

Leia mais: Jô ressalta frieza e paciência em vitória “para todos os corintianos”

TJD anula suspensão automática de Gabriel após erro do árbitro no Derby

“Ali foi tudo muito rápido. Só acho um pouco errado da parte deles (jogadores do Palmeiras) pressionarem, eles viram que não foi o Gabriel que fez a falta. Foi muito nítido. Eu não posso julgar o árbitro, mas eu vi que os jogadores do Palmeiras estavam induzindo ele. Os jogadores às vezes têm que respeitar neste aspecto. Fica um pouco chato esta parte dos jogadores”, disse em entrevista ao canal SporTV.

Com oscilações no início desta temporada, o Corinthians pode, segundo o centroavante, ter um pouco mais de tranquilidade depois da vitória diante do Palmeiras, principalmente pela forma que ela se deu.

“Com certeza muda [o ambiente]. O futebol é feito de resultados. A gente começou a temporada sempre falando em crescer, em evolução. É através destes jogos que você vê a evolução da equipe. Vencer com um jogador a menos, gols aos 43 minutos. É uma emoção sem limite. Dá confiança para a equipe, para o grupo. Claro que foram só três pontos, mas o resultado dá tranquilidade para poder trabalhar, sem dúvidas”, afirmou.

Responsável pela vitória sobre o rival, Jô evitou polêmica por ter começado a partida na reserva de Kazim. Mais maduro, o atacante diz não estar incomodado com a situação e destacou a honestidade e a clareza do técnico Fábio Carille ao tratar do tema.

“Com a experiência de vida que tenho, não posso me apegar a ser titular ou reserva. Como eu citei ontem (quarta), muitas vezes pensava só em mim, em fazer gol, em ser artilheiro. E muitas vezes na carreira me perdi por este aspecto. O Carille sempre colocou que seriam 40 jogadores que podem ser titulares ou reservas. Não importa. O importante é o grupo. E eu coloquei isto na minha cabeça”, garantiu.

Antes da polêmica envolvendo a arbitragem, o Derby era pegado, com as duas equipes brigando bastante pela bola, o que só comprova a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. Jô, inclusive, classificou o duelo paulista como mais difícil do que o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, do qual pôde participar.

“Palmeiras e Corinthians (risos). A rivalidade é muito grande, são muitos anos. Eu tive a oportunidade de jogar os dois e aqui em São Paulo é muito mais pegado, é muito difícil de se jogar. Cruzeiro e Atlético-MG é um clássico mais jogado, você consegue jogar. Tanto é que nos clássicos que joguei saíram muitos gols, aqui é muito difícil sair muitos gols”, analisou.

Por fim, o camisa 9 fez um balanço do time do Parque São Jorge e deu um panorama do que será encontrado pelos adversários neste ano. “Os adversários vão ter que correr muito, porque se não vai dar na técnica, a gente sabe que na garra este grupo está se sobressaindo”, finalizou.