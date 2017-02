Ituano e Santo André estreiam com perspectiva de equilíbrio

Santo André e Ituano estreiam no Campeonato Paulista neste sábado, às 10h (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel. O Ramalhão, jogando em casa, está no Grupo C, enquanto o Galo de Itu no Grupo A. Ao todo, na história, as equipes já se enfrentaram 47 vezes, com bastante equilíbrio: são 16 vitórias do time de Itu, 17 do clube de Santo André e 14 empates.

Campeão do torneio em 2014, o rubro-negro aposta na manutenção do elenco para triunfar fora de casa. Dos 28 atletas que o compõem, metade disputou o último estadual pelo clube, sete subiram do sub-20, após jogar a Copa São Paulo de Juniores, três chegaram para a disputa da Série D do Brasileiro, no ano passado, e apenas quatro são reforços para 2017.

Mantido também foi o técnico Tarcísio Pugliese. E ele fez questão de frisar a importância de manter os jogadores para se construir um ambiente saudável, decorrente do entrosamento entre os atletas.

“O principal ponto forte nosso acredito que seja a manutenção de boa parte do elenco. Não fizemos muitas contratações. Pelo contrário, fizemos poucas. Não fizemos contratações caras ou badaladas. Mas a nossa principal aposta é no conjunto. Exatamente este fato da gente se conhecer bem, da gente trabalhar a tanto tempo junto e ter um ambiente extremamente harmonioso é a nossa aposta para fazer um grande Campeonato Paulista” afirmou o treinador do Ituano.

Estreando fora de casa, o Galo de Itu não tem bom retrospecto no Paulistão, sem sequer, inclusive, ter vencido uma destas partidas. Em nove jogos, são três empates e seis derrotas.

Já o Santo André aposta em jogadores mais experientes para ter sucesso na competição, a começar por este sábado. Dentre o elenco, os atletas mais rodados, que já atuaram em grandes clubes do Brasil, são o lateral Cicinho, os atacantes Renan e Edmilson, o volante Baraka e o zagueiro Leonardo, com passagens por Santos, Santa Cruz e Paraná.