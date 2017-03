Guedes e Thaciano são favoritos para últimas vagas do Santos no Paulista

O período de testes acabou no Santos. Nesta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior precisa definir os últimos inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista. Como o Peixe já inscreveu 26 atletas e o limite imposto pela Federação Paulista é de 28 jogadores por clube, restam apenas duas vagas. Mesmo com o mistério, a tendência é que elas fiquem com Daniel Guedes e Thaciano.

O volante de 21 anos, que está emprestado pelo Boa Esporte-MG até maio, já era o favorito para ficar com a vaga desde o início de fevereiro. Ele tem agradado Dorival e entrou bem no amistoso com o Kenitra, no dia 28 de janeiro, no Pacaembu. Seu principal ‘rival’ é o também volante Yan, irmão gêmeo do titular Yuri.

Já o lateral-direito deve ganhar a vaga de última hora. Isso porque Caju sofreu uma lesão subtotal no músculo reto femoral da coxa esquerda e vai ser cortado do Paulistão. Com o desfalque, Guedes entrará para ser o principal substituto de Victor Ferraz. A entrada do jovem de 22 anos fará o reforço Matheus Ribeiro, que é ambidestro, ser deslocado para a esquerda, ficando no banco para o titular Zeca.

Além de Thaciano e Daniel Guedes, o Santos também contará com uma outra novidade para a primeira fase do Paulista. O colombiano Vladimir Hernández, que ainda não foi regularizado pelo Peixe, teoricamente ficaria fora da lista de inscritos, já que o prezo termina nesta sexta. Porém, o alvinegro irá colocar o atacante na vaga do lesionado Caju. A tendência é que o reforço tenha sua situação resolvida já na próxima segunda-feira.

Por fim, os argentinos Noguera e Vecchio, que perderam espaço na equipe comandada por Dorival Júnior, dificilmente serão inscritos no torneio estadual. O Peixe, por sua vez, procura equipes interessadas no futebol da dupla.

Veja a lista dos 26 inscritos até o momento:

Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo

Zagueiro: Lucas Veríssimo, David Braz e Cleber

Laterais: Victor Ferraz, Zeca, Matheus Ribeiro e Caju (será substituído por Vladimir Hernández)

Meio-campistas: Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno, Léo Cittadini, Jean Mota, Leandro Donizete, Rafael Longuine e Yuri

Atacantes: Ricardo Oliveira, Arthur Gomes, Copete, Rodrigão, Thiago Ribeiro, Kayke e Bruno Henrique