Gilberto não vê “altos e baixos” no São Paulo e projeta Majestoso

No empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, na última quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, Gilberto marcou o seu sétimo gol na temporada, igualando Cueva na artilharia da equipe, que não vence há quatro partidas. Por isso, o centroavante torce para que o time volte a apresentar o desempenho ofensivo de antes, a começar pelo clássico contra o Corinthians, neste domingo, no Morumbi.

“Fiquei feliz pelo gol, mas o resultado não foi legal, porque a vitória não veio. O importante é dar seguimento ao trabalho, porque nosso time é merecedor de tudo que vinha fazendo, ganhando jogos, se destacando por marcar bastante gols. Espero que isso volte e logo para que possamos vencer as partidas”, afirmou o atacante, que substituiu o argentino Lucas Pratto em Ribeirão Preto.

Mesmo com o Tricolor passando pelo momento mais árduo do ano, Gilberto nega haver oscilação no time e não considerou o empate com o Botafogo, no Estádio Santa Cruz, um mal resultado.

“Não vejo a equipe em altos e baixos. O time começou bem o campeonato. Estamos procurando vencer, mas o empate, às vezes, resolve, principalmente fora de casa. O Botafogo tem jogadores experientes, que chegaram forte, batendo forte, souberam jogar contra a gente. Eles não deixaram nossos jogadores jovens jogar e tivemos de improvisar e, às vezes, isso não funciona”, analisou.

Artilheiro do São Paulo no Campeonato Paulista, com seis gols, Gilberto deve permanecer no time titular no clássico contra o Corinthians, já que Pratto está a serviço da seleção argentina na disputa das Eliminatórias. Pensando no Majestoso, o centroavante pede a seus companheiros que sigam à risca as orientações do técnico Rogério Ceni.

“O que penso sobre o clássico é que é um jogo difícil. Tem que ter máxima atenção. Temos que saber jogar, escutar bem o que o professor passar nessa semana, para que no dia do jogo possamos fazer o que ele pedir e sair com a vitória”, concluiu.

Líder do Grupo B do Campeonato Paulista, com 16 pontos ganhos, o São Paulo pode garantir a classificação às quartas de final se vencer o arquirrival Corinthians no Majestoso marcado para este domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi.