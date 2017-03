FPF divulga arbitragem para primeiros confrontos das quartas

Depois de definir as datas e os horários das quartas de final do Campeonato Paulista 2017, a Federação Paulista de Futebol confirmou os árbitros que serão responsáveis por apitar os confrontos de ida desta fase. A escala de oficiais foi definida em sorteio realizado nesta quinta-feira, no salão nobre da entidade.

Primeira equipe a entrar em campo na fase de mata-mata da competição, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, às 16h deste sábado, o Corinthians terá como oficial de sua partida Flávio Rodrigues de Souza. Ele esteve presente na vitória de 1 a 0 do Timão sobre o Novorizontino, pela primeira fase da atual edição do Paulistão, e apitou a derrota do Bota para o Palmeiras (1×0).

Já o São Paulo, que abre o domingo desta rodada do mata-mata, entrando em campo às 16h para “visitar” o Linense, no estádio do Morumbi, contará com um árbitro que não trás boas lembranças à equipe. Leandro Bizzio Marinho foi o responsável por apitar o confronto em que o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Timão, no Campeonato Paulista de 2013. Nesta ocasião, a vitória alvinegra foi decidida com polêmico pênalti do então goleiro Rogério Ceni, hoje treinador do clube, em cima do atacante Alexandre Pato.

Pelo terceiro confronto de ida das quartas, Salim Fende Chavez será o árbitro para o encontro entre Ponte Preta e Santos, em Campinas, também às 16h do domingo. Nesta edição do Estadual, ele esteve no triunfo de 1 a 0 do Peixe sobre o Novorizontino e em dois duelos da Macaca: derrota por 2 a 1 diante da equipe de Novo Horizonte e vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP.

Finalmente, restou o árbitro responsável por apitar o duelo entre Novorizontino e Palmeiras, às 19h do domingo. Pela primeira fase, Luiz Flavio de Oliveira não esteve em nenhum confronto do Verdão, mas apitou a derrota da equipe de Novo Horizonte diante do Botafogo-SP, por 2 a 1.