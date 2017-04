FPF define locais, datas e horários das partidas semifinais do Paulistão

Definidos os confrontos das semifinais do Campeonato Paulista, Palmeiras contra Ponte Preta e Corinthians duelando com o São Paulo, foi vez de a Federação Paulista de Futebol (FPF) estabelecer, nesta terça-feira, os locais, dias e horários das quatro partidas (ida e volta dos dois confrontos). Assim como foi na fase anterior e também será na final do torneio, gols feitos fora de casa não contam como critério de desempate.

Corinthians e São Paulo, que protagonizam o clássico da semifinal, jogarão a primeira no Morumbi e a segunda em Itaquera. Os primeiros 90 minutos ocorrerão no próximo domingo, dia 16, às 19 horas (de Brasília), enquanto a definição de quem avançará à decisão estadual sairá no outro domingo, dia 23, às 16 horas.

Com a pior campanha entre os quatro classificados, a Ponte Preta receberá o Palmeiras no jogo de ida, no Moisés Lucarelli, às 16 horas deste domingo, dia 16. Na partida de volta, no Palesta Itália, as equipes medirão forças às 19 horas do sábado, dia 22.

Conforme o regulamento, Palmeiras e Corinthians decidirão os seus jogos em casa por possuírem melhores campanhas no somatório de todos os jogos até então – as equipes que chegaram às quartas de final da competição disputaram 14 partidas. O Verdão tem 31 pontos, enquanto o Alvinegro soma 28. Em seguida, aparece o São Paulo, com 26, e a Ponte Preta, com 25. Para a definição do mando de campo da grande final, a pontuação será mantida e os pontos obtidos nesta fase adicionados à tabela geral.