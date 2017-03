FPF define datas com São Paulo jogando ida e volta no Morumbi

Com os cinco maiores times paulistas classificados para as quartas de final do Estadual, a Federação Paulista de Futebol divulgou, nesta manhã de quinta-feira, a tabela com datas e horários dos jogos da primeira fase do mata-mata da competição. O destaque vai para o São Paulo, que enfrentará o Linense em horário nobre, no domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi.

O sorteado para ser televisionado no jogo de ida das quartas foi o Tricolor, que irá enfrentar o Linense, neste domingo, no Morumbi, às 16h (de Brasília). O São Paulo terá ainda mais vantagem, pois disputará tanto a ida quanto a volta, em casa. A decisão será no sábado seguinte, também às 16h (de Brasília).

Quem joga um pouco mais tarde neste domingo é o Palmeiras, que pega o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 19h (de Brasília). O jogo no Palestra está marcado para a sexta-feira, da semana seguinte, às 20h30 (de Brasília).

O Corinthians viaja para Ribeirão já nesta sexta-feira, uma vez que a partida contra o Botafogo está marcada para o sábado, às 18h30 (de Brasília). O Timão decide a vaga das semifinais na Arena Corinthians, às 16h (de Brasília), no outro domingo.

O Santos começa jogando com a Ponte no estádio Moisés Lucarelli, neste sábado, às 16h (de Brasília). Mas a decisão ficará para o jogo de volta, às 20h (de Brasília), na segunda-feira da outra semana. A novidade é que a equipe santista, desta vez, irá mandar o campo no estádio do Pacaembu.