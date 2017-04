Com Ferraz confirmado, Santos terá força máxima contra a Ponte

O Santos já está preparado para a decisão contra a Ponte Preta, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Porém, mesmo após desembarcar no estádio paulistano, o Peixe só divulgou o time que entra em campo faltando 15 minutos para a bola rolar. O lateral-direito Victor Ferraz foi o principal motivo do mistério.

Além de estar com uma virose, o camisa 4 sentiu dores na planta do pé durante a semana e só teve sua presença confirmada após aquecimento no gramado. Ferraz se sentiu bem na ativida e avisou o médico Rodrigo Nobre que estava apto para o jogo. Caso ele não pudesse entrar em campo, Matheus Ribeiro seria o titular

Já lateral-esquerdo Zeca, único desfalque do time titular em Campinas, está recuperado de um edema na coxa direita e foi confirmado no duelo. Além dele, Yuri, que cumpriu suspensão na primeira partida, também retorna. O volante, porém, começará no banco de reservas.

O Santos entra em campo com: Vanderlei; Matheus Ribeiro (Victor Ferraz), Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

No jogo de ida, o Peixe perdeu para a Ponte por 1 a 0, em Campinas, com gol de William Pottker. Para conseguir a classificação, a equipe comandada por Dorival Júnior precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória simples levará a decisão para os pênaltis. Caso seja derrotado ou a partida termine empatada, o alvinegro estará eliminado do Estadual.