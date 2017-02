Ferraz espera clássico aberto na Vila e elogia São Paulo: “Dá gosto de ver”

Mesmo com apenas duas rodadas de Campeonato Paulista, Santos e São Paulo já deram demonstrações de que jogarão um futebol ofensivo durante o torneio. As duas equipes foram as que mais marcaram gols até o momento. O Peixe já fez nove e o Tricolor do Morumbi anotou sete tentos no Paulistão. E nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), os dois clubes duelam na Vila Belmiro.

Inteirado sobre a ofensividade do rival, o lateral-direito Victor Ferraz acredita que o torcedor que for ao estádio irá acompanhar um jogo movimentado e repleto de alternativas.

“São equipes que jogam pra frente. Dá gosto de ver o São Paulo. O Santos gosta de propor jogo, não gostamos de jogo defensivo. Temos que jogar bonito e vencer os jogos. Dorival fala que é possível e é o que buscamos. Foi muito agradável ver o São Paulo, com Cicero, Cueva, Schmidt. Todos juntos. Conhecemos bem a equipe deles e eles conhecem a gente. Que seja um jogo bonito”, explicou o santista, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

Contando o amistoso contra o Kenitra, no último dia 28 de janeiro, no Pacaembu, o Santos já contabiliza 14 gols em apenas três jogos no ano. O bom retrospecto intimida os adversários, principalmente quando o jogo é na Vila. Porém, Ferraz não acha que o Tricolor ficará esperando o Peixe no campo defensivo.

“Jogo franco, de transição rápida. Gostamos disso. Gostamos que tentem jogar contra a gente. Parte ruim é que se o jogo deles encaixar, fica perigoso. Eles colocam mais jogadores no nosso campo de defesa e tentam fazer o gol. Que é o que acredito que vão fazer. São Paulo não virá para se defender”, concluiu o lateral santista.