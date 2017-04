Esperto, Corinthians tenta evitar “zebra” contra o Botafogo-SP em Itaquera

Depois de se consolidar como uma equipe que vai bem em jogos grandes e conquistar uma importante vitória por 2 a 0 sobre a Universidad de Chile na noite da última quarta-feira, no estádio de Itaquera, o Corinthians volta à sua casa neste domingo, às 16h (de Brasília), para evitar que uma “zebra” atrapalhe os planos da temporada. Precisando apenas uma vitória simples para eliminar o Botafogo-SP e seguir para a semifinal do Paulista, o Timão quer entrar “ligado” para não ser surpreendido.

“A minha maior preocupação é estar ligado na parte defensiva. Eles vão apostar em muita ligação direta, tem que ficar esperto para não dar espaço. Os jogadores têm que ficar esperto também nessa primeira linha de passe para não errar e ser surpreendido com uma investida deles”, avaliou o técnico Fácio Carille, que criticou o gramado do primeiro jogo, uma aposta do adversário segundo ele.

“Preferiram não molhar e deixá-lo alto, ruim para trabalhar a bola, algo que eu não faria. Apostaria na minha capacidade. Mas foi a opção deles. Acredito que o time deles não vem para tentar ir para os pênaltis, não. Eles vêm para jogar em cima do nosso erro e fazer o gol nos 90 minutos”, comentou Carille, destacando o atacante Francis como um atleta muito rápido que merece atenção especial.

Para o embate, o comandante corintiano deve ter à disposição todo o seu time considerado titular, com a adição de Fagner retomando a vaga na lateral direita do jovem Léo Príncipe. Os meias Jadson e Rodriguinho, que eram dúvidas por dores na coxa esquerda e no joelho, respectivamente, não devem ser problema. Romero será o escolhido para fechar a linha de meias que municiará o centroavante Jô.

Do outro lado, o Botinha, que também precisa apenas de um triunfo para continuar vivo na competição (empate leva a decisão para os pênaltis), aposta justamente no temido Francis para surpreender o adversário. “Entramos na competição com o objetivo de classificar e agora avançar de fase. Jogamos aqui em Ribeirão Preto contra eles e vimos ser possível. É possível passar”, disse o jogador, relembrando as eliminações recentes do Corinthians dentro de casa.

“Nos campeonatos anteriores, em mata-matas, o Corinthians não tem feito grandes apresentações em seu estádio”, observou, fazendo referências às quedas do Timão para Palmeiras, Guaraní-PAR e Santos, em 2015, Nacional-URU e Audax, em 2016, todas sob os olhares da sua torcida.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X BOTAFOGO-SP

Local: estádio de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 9 de abril de 2017, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza

Assistentes: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo e Luiz Alberto Andrini Nogueira

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô

Técnico: Fábio Carille

BOTAFOGO-SP: Neneca; Samuel Santos, Filipe, Gualberto e Fernandinho; Bileu, Marcão Silva, Diego Pituca e Rafael Bastos; Francis e Marcão

Técnico: Moacir Júnior