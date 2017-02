Em jogo de reencontro, Red Bull tenta reagir diante do Santo André pelo Paulista

Nesta quarta-feira, o Red Bull irá enfrentar o Santo André em partida antecipada válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A equipe de Campinas espera reagir diante do time do ABC, depois de ter perdido para o Mirassol na estreia do torneio, por 2 a 0. Já o Ramalhão começou com um empate em casa com o Ituano, por 1 a 1.

O jogo desta quarta marca um reencontro importante. Escolhido pela Federação Paulista como um dos melhores jogadores da Série A2 em 2016, o meio-campista Branquinho terá seu primeiro desafio diante de seu ex-clube. Agora jogador do Red Bull, Branquinho enfrentará o Santo André, onde atuou no título do ano passado e fez história no vice-campeonato estadual da equipe em 2010.

Antigo conhecido do Ramalhão, Branquinho comentou sobre a estreia pelo Red Bull, na última rodada, e falou sobre a satisfação em enfrentar seu antigo clube nesta partida. “Nós precisamos da vitória. Na estreia tivemos um tropeço, não rendemos o esperado, não fizemos tudo que o Alberto (Valentim) vinha pedindo para nós e, conforme, tínhamos trabalhado na temporada, nossa equipe foi muito abaixo do esperado. Agora, temos a oportunidade na quarta-feira, de dar a volta por cima, fazer um grande jogo e conquistar os três pontos”, disse.

“Nada melhor do que enfrentar um antigo clube. Eu, particularmente, só tive alegrias no Santo André. Um título da A2 e um vice, então tive duas grandes passagens por lá. O pessoal tem muito carinho e respeito, mas quando a bola rolar na quarta a gente deixa isso de lado e cada um procura defender o seu escudo. Aqui (Red Bull) sou muito feliz. O Red Bull me deu uma oportunidade com muita estrutura, organização. Tenho que defender o escudo do Red Bull e vou dar meu máximo na quarta-feira para ajudar a minha equipe”, afirmou.

Se por um lado o meia conhece bem a antiga equipe, por outro, o atual técnico do Santo André também falou sobre como será enfrentar um jogador tão importante como o Branquinho. “Ele foi meu capitão do título da A2 e atleta fundamental da campanha. Era o líder, experiente, técnico. Foi decisivo nos momentos finais. Amanhã (quarta) será um jogador que não poderá ter liberdade”, reiterou Toninho Cecílio.

Diferente do time de Campinas, o Santo André estreou pontuando. Eles empataram com o Ituano, no Bruno José Daniel, por 1 a 1. O comandante avaliou o resultado como satisfatório. “Gostei muito (…) Eles estão com uma base há muito tempo e treinam desde novembro. Nós começamos bem e estamos desde janeiro só”, disse.

Ainda no início do campeonato, os técnicos não sofrem com desfalques certos. Eles devem repetir as equipes que atuaram na primeira rodada, com pequenas alterações, se necessárias, durante a partida.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRASIL X SANTO ANDRÉ

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

Data: 08 de fevereiro de 2017, quarta-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Ilbert Estevam da Silva

Assistentes: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo e Camilo Morais Zarpelão

RED BULL BRASIL: Saulo; Luan Peres, Bruno Ferreira, Willian Magrão e Thallyson; Nando Carandina, Milton Júnior, Fillipe Soutto e Elvis; Branquinho e Elton.

Técnico: Alberto Valentim.

SANTO ANDRÉ: Zé Carlos; Cicinho, Leonardo, Reniê e Paulinho; Fernando Neto, Baraka, Dudu Vieira e Eduardo Ramos; Henan e Edmílson.

Técnico: Toninho Cecílio.