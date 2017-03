Em boa fase e perto de renovação, Longuine aguarda contato do Santos

O meia Rafael Longuine deve ter seu contrato renovado com o Santos nos próximos dias. Após um período de incertezas no começo do ano, o acordo já está sendo definido pela diretoria santista e os representantes do jogador aguardam o contato para selar o novo vínculo. O atual vínculo termina em maio.

As boas atuações de Longuine nos últimos jogos foram fundamentais para que os diretores topassem a renovação de contrato. Na goleada de 4 a 1 sobre o São Bernardo, no último domingo, no ABC, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o meia foi um dos melhores em campo e anotou o tento do Peixe.

“Meu desejo é permanecer. Sempre deixei bem claro desde o início do ano. Desde o começo do ano me perguntam muito e vou sempre na mesma linha, que o meu desejo é permanecer. Essa situação eu deixo para os meus empresários cuidar. Diretoria também. Eu procuro, principalmente ultimamente, é complicada essa situação porque tira um pouco o foco, pensamos direto no nisso, na renovação do contrato, mas eu procuro deixar com eles, focar no dia a dia nos treinos e jogos. Se Deus quiser esse negócio do contrato vai se resolver o mais rápido possível”, disse Longuine, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

Apesar da boa atuação no domingo, o reserva voltará ao banco para o embate diante do The Strongest, na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Libertadores. Isso porque o poupado Lucas Lima retoma a posição.

“Concorrência é muito grande. A gente trabalha em clube grande. Temos muitos jogadores de qualidade, então o trabalho e o dia a dia tem que ser forte e saber aproveitar as oportunidades da melhor forma possível”, concluiu.