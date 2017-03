Eduardo define os 21 relacionados do Palmeiras para jogo contra Mirassol

O técnico Eduardo Baptista definiu a lista dos 21 jogadores do Palmeiras relacionados para o jogo contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, nesta quarta-feira. Com seis baixas e podendo poupar mais atletas, o Verdão terá um time quase todo reserva no confronto.

Titulares, Dudu está na Seleção Brasileira, Miguel Borja e Yerry Mina na colombiana, e Alejando Guerra com a Venezuela. Além disso, Vitor Hugo cumpre o último jogo de suspensão pela cotovelada no corintiano Pablo, enquanto Jean está afastado por conta de uma fissura no pé direito. Além disso, o veterano Zé Roberto deverá ser poupado e atuou apenas no time reserva no treinamento desta terça.

A tendência, portanto, é que o Palmeiras seja formado por Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Antônio Carlos e Egídio; Felipe Melo; Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Michel Bastos; Willian.

Palmeiras e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), no estádio Palestra Itália, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Verdão já está matematicamente classificado para as quartas de final do Estadual, e lidera o Grupo C e a classificação geral da competição com 21 pontos. Já o Mirassol é o segundo do Grupo D com 14, um a mais que o terceiro colocado Santos.

Confira os 21 convocados:

Goleiros: Fernando Prass, Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais: Egídio, Fabiano e Zé Roberto

Zagueiros: Antônio Carlos e Edu Dracena

Meio-campistas: Arouca, Felipe Melo, Michel Bastos, Raphael Veiga, Tchê Tchê, Vitinho e Thiago Santos

Atacantes: Alecsandro, Erik, Keno, Rafael Marques, Róger Guedes e Willian