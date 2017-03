Dorival surpreende e inscreve Noguera na 1ª fase do Paulistão

O Santos já definiu os dois últimos inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista. E ao contrário do que o técnico Dorival Júnior já havia indicado, o lateral-direito Daniel Guedes e o volante Thaciano ficaram foram da lista. O comandante optou por deixar a dupla de fora e promover a entrada de Fabián Noguera e Matheus Oliveira.

A presença do zagueiro é a que mais surpreende. Inicialmente fora dos planos de Dorival, o argentino ganhou a vaga. Com isso, o Peixe terá apenas Matheus Ribeiro como lateral reserva. Já o meia de 19 anos venceu a concorrência com Thaciano, que era bastante elogiado por Dorival.

Além deles, o Santos também contará com uma outra novidade para a primeira fase do Paulista. O colombiano Vladimir Hernández, que ainda não foi regularizado pelo alvinegro, teoricamente ficaria fora da lista de inscritos, já que o prezo terminou nesta sexta. Porém, o clube irá colocar o atacante na vaga do lesionado Caju. A tendência é que o reforço tenha sua situação resolvida já na próxima segunda-feira.

Por fim, o argentino Emiliano Vecchio, que perdeu espaço na equipe comandada por Dorival Júnior, teve sua ausência na lista confirmada. O Peixe, por sua vez, procura equipes interessadas no futebol do meia.

Veja a lista dos 28 inscritos até o momento:

Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo

Zagueiro: Lucas Veríssimo, David Braz, Cleber e Noguera

Laterais: Victor Ferraz, Zeca, Matheus Ribeiro e Caju (será substituído por Vladimir Hernández)

Meio-campistas: Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno, Léo Cittadini, Jean Mota, Leandro Donizete, Rafael Longuine, Matheus Oliveira e Yuri

Atacantes: Ricardo Oliveira, Arthur Gomes, Copete, Rodrigão, Thiago Ribeiro, Kayke e Bruno Henrique