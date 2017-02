Dorival defende Cittadini para seguir substituindo Lucas Lima

Depois de perder duas partidas seguidas em casa, fato que não acontecia desde 2014, o Santos teve uma de suas fraquezas exposta mais uma vez na partida contra a Ferroviária deste sábado: a discrepância entre seus jogadores titulares e as peças de reposição do elenco. Sem conseguir desempenhar bem a função de armador no jogo, Léo Cittadini recebeu apoio do técnico Dorival Júnior.

“O Léo sempre fez bem a função e vai substituir bem o Lucas Lima. É um garoto, então temos que ter paciência e tranquilidade. Hoje, infelizmente, não saiu como queríamos”, comentou o técnico sobre o meia de 22 anos.

Outra opção para o setor criativo do meio campo santista, Bruno Henrique entrou no segundo tempo e também deixou a desejar. Além de Lucas, o Santos não contou com Renato, volante titular da equipe, que ainda se recupera de lesão. Leandro Donizete foi o substituto do ídolo alvinegro.

“A dependência é natural, são titulares. Os jogadores que entraram começam a ter uma assimilação mais rápida e um entendimento maior. O resultado pode não espelhar o que aconteceu nas partidas”, afirmou o treinador Dorival Júnior após o jogo de sábado.

Para a sequência do Paulistão, o Santos agora encara o Ituano, nesta terça-feira, em Itu, sem o camisa 10 confirmado, e tem o Botafogo-SP em casa, no sábado, antes do clássico contra o Corinthians no dia 5 de março, fora de casa. A equipe busca reencontrar a vitória e as atuações regulares antes da estreia da Libertadores, no dia 9 de março, contra o Sporting Cristal, no Peru.

“Internamente precisamos assimilar o mais rápido possível, mas não tem momento para derrota. A equipe sempre respondeu positivamente, é uma questão de tempo”, concluiu o comandante alvinegro.

Após duas derrotas, o Santos caiu para a terceira colocação do grupo D, que tem o Mirassol na liderança, com 10 pontos, e a Ponte Preta na segunda posição, com sete. O Peixe segue com os seis pontos conquistados nas duas primeiras partidas.