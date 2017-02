Substituto de Renato, Donizete cita elogio de R10 para mostrar que ‘sabe jogar’

Desde quando foi contratado pelo Atlético-MG no final do ano passado, Leandro Donizete foi alvo de críticas por parte da torcida do Santos. Estigmatizado pela forte marcação dentro de campo, o volante deve ganhar a primeira oportunidade para mostrar que tem bons recursos com a bola no pé. No treinamento desta quinta-feira, o reforço foi o substituto do lesionado Renato e provavelmente será titular na partida contra o Red Bull Brasil, neste domingo, às 11h (de Brasília), no Pacaembu.

Com o peso de entrar na vaga do ídolo santista, que tem a fama de ‘jogar de terno’ por conta da categoria e dos bons passes, Donizete quer mostrar para os santistas que sabe jogar e cita até um elogio do craque Ronaldinho Gaúcho. Os dois jogaram juntos no Atlético-MG entre 2012 e 2014.

“Vou mostrar para eles (torcedores) que sei jogar, virar a bola, marcar. Passei por grandes equipes e ninguém nunca me falou isso, que eu só sei marcar, todos falam que eu sei jogar. Ouvi isso do Ronaldinho, imagina só. Levo isso comigo. Errar todos erram. Importante é correr atrás. Tenho certeza que vou fazer um grande jogo”, disse o volante, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Inicialmente, o provável substituto seria o meia Léo Cittadini, que chegou a entrar no lugar de Renato em um treinamento na última semana. Donizete, porém, afirma que já atuou no mesmo estilo do camisa 8 e pode auxiliar a saída de bola do Santos.

“Eu fazia essa função (do Renato), saía jogando também. Pode ter certeza que vou dar minha vida ali. Estou preparado. Primeira impressão é a que fica. Não dou brecha, sempre me firmei onde passei. Se eu for jogar, vou dar conta do recado. Vou jogar bem como eles. Dorival é coerente, o melhor vai jogar. Estou preparado para a oportunidade. Se for agora, vou agarrar. Quero ajudar o Santos”, concluiu Donizete.