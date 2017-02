Ainda sem documentação, Hernández fica fora contra o São Paulo

Não será desta vez que Vladimir Hernández fará sua estreia em um jogo oficial pelo Santos. A comissão técnica do Peixe esperava contar com o colombiano para o clássico contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Porém, o atacante ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e segue fora.

O alvinegro espera um documento da Federação Colombiana para obter o Certificado de Transferência Internacional, que não chegou nesta terça-feira. Apesar disso, a diretoria do clube acredita que a situação será regularizada nos próximos dias e o jogador deve entrar em campo contra a Ferroviária, no próximo sábado, às 19h30, também na Vila Belmiro.

Hernández é o único dos seis reforços que ainda não foi regularizado. Na vitória por 3 a 2 sobre o RB Brasil, no último domingo, no Pacaembu, Leandro Donizete foi titular. Além dele, Bruno Henrique e Kayke entraram no segundo tempo. Por fim, o zagueiro Cleber e o lateral-direito Matheus Ribeiro estão à disposição, mas ainda não foram utilizados pelo técnico Dorival Júnior.

Apesar da documentação atrasada, o colombiano já vem treinando com o grupo desde o começo da pré-temporada, no dia 11 de janeiro, e tem agradado o comandante santista. No amistoso contra o Kenitra, do Marrocos, no último dia 28, Hernández foi o grande destaque, marcando um golaço de bicicleta e dando uma assistência para Thiago Ribeiro fechar a goleada por 5 a 1, no Pacaembu.