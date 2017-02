Corinthians visita o Mirassol por melhor campanha no Paulista

O Corinthians lavou a alma da sua torcida após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na quarta-feira, mas não tem muito tempo para curtir a glória de vencer um Derby. Diante do Mirassol, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), no Maião, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o clube tenta seu quarto triunfo consecutivo no Estadual e, de quebra, assumir o posto de melhor campanha desta primeira fase.

Com 12 pontos conquistados, o Alvinegro está apenas um atrás do adversário deste final de semana, “líder” do torneio e ainda invicto. Apesar da subdivisão em grupos das equipes, colocando todos os adversários dessa fase inicial em chaves diferentes, uma possível melhor campanha na fase de classificação assegura o mando de campo nos mata-matas.

“Tem de estar com a concentração a mil. Conforme o jogo for rolando, tem de estar adaptado. Então o treinamento ajuda. Desde a base a gente aprende. A concentração diz tudo”, afirmou o atacante Léo Jabá, que deve ganhar mais uma chance como titular, dessa vez formando uma linha de quatro no meio-campo com Fellipe Bastos, Gabriel e Maycon, todos atrás da dupla de ataque Kazim e Jô.

Com relação à equipe que derrotou o Palmeiras, a única ausência confirmada é a do meia Rodriguinho, que nem sequer viajou para o interior paulista. O lateral direito Fagner, o zagueiro Balbuena e o atacante Romero, que não treinaram nesta sexta-feira, devem ficar no banco de reservas.

“Quando se veste a camisa do Corinthians, sempre entra para vencer. Se deixar chegar, vamos chegar. Nós temos de mostrar muito. Foi importante vencer o clássico, pela grandeza, muita gente não estava acreditando, por causa do elenco, que não contratou muito, que tem muito moleque. Tenho certeza que esse ano o time vai dar muito o que falar”, continuou Jabá.

Do outro lado, o Mirassol, além de defender sua ótima campanha neste início de torneio, ostenta uma marca de 5 gols marcados e apenas um sofrido nos dois jogos realizados dentro de casa nesta temporada. Somado o retrospecto de 2016, ficam apenas três derrotas em 15 partidas jogadas como anfitrião, marca que o time espera honrar frente ao Timão.

Para a partida, o técnico Moisés Egert só não terá o lateral direito Tony à disposição, já que o defensor foi expulso na vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, no meio da semana. Mario Sérgio deve assumir a função na proteção do goleio Vagner, emprestado pelo Palmeiras e um dos destaques da equipe ao lado do meia Xuxa.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X CORINTHIANS

Local: Estádio Maião, em Mirassol (SP)

Data: 25 de fevereiro de 2017, sábado

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Furlan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Luís Alexandre Nilsen (ambos de SP)

MIRASSOL: Vagner; Mario Sérgio, Wallace, Edson Silva e Raul; Willian, Welinton Junior, Paulinho e Xuxa; Zé Roberto e Rodolfo

Técnico: Moisés Egert

CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Fellipe Bastos, Jabá e Maycon; Kazim e Jô

Técnico: Fábio Carille