Corinthians testa os seus reservas contra a ameaçada Ferroviária

Em situação bastante tranquila na tabela de classificação do Campeonato Paulista, o Corinthians se dará ao luxo de novamente testar alguns dos seus jogadores considerados reservas, como havia feito com alguns deles diante da Ponte Preta. A chance de mostrar serviço ao técnico Fábio Carille será contra a Ferroviária, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, em Araraquara.

Carille ratificou a sua intenção de preservar titulares logo após o empate por 1 a 1 com o Luverdense, na quinta-feira, em Itaquera, onde o Corinthians se classificou à quarta fase da Copa do Brasil. A intenção é rodar o elenco e evitar perder atletas para a fase decisiva do Estadual – as recentes lesões do centroavante Kazim e do zagueiro Balbuena deixaram a comissão técnica em alerta.

Com a tabela, ao contrário, não há preocupação. O Corinthians tem a melhor campanha do Paulista e encaminhou a sua classificação ao liderar com folga o grupo A, com 19 pontos ganhos, sem ser ameaçado por Botafogo-SP, São Bernardo e Ituano. A Ferroviária está em situação oposta, na lanterna da chave B, a mesma do São Paulo, e lutando contra o rebaixamento com os seus 5 pontos.

Para tirar proveito dos problemas do adversário, o Corinthians espera contar com a animação dos seus suplentes. Na ponta esquerda, o meia Marlone assume a vaga e deverá ganhar uma sequência como titular a partir da convocação do concorrente Romero para defender o Paraguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Moisés, na esquerda, ganhou o posto de Guilherme Arana, enquanto Camacho e Guilherme entram no meio-campo nos lugares de Maycon e Rodriguinho, que nem sequer viajam para Araraquara.

Do outro lado, a Ferroviária terá o seu uniforme como grande novidade. O time grená estreará o seu uniforme azul – cor predominante na bandeira de Araraquara –, homenageando os 200 anos de fundação do município que representa no torneio estadual. Em campo, a baixa será o volante Fábio Souza, suspenso.

Corinthians e Ferroviária, que tem o meia Alan Mineiro, vinculado ao clube do Parque São Jorge, já se enfrentaram em 2017. Em amistoso realizado em Itaquera, o meia Marquinhos Gabriel garantiu a vitória corintiana por 1 a 0 com um gol nos minutos finais, extravasando contra as cobranças que o time recebia dos torcedores presentes.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X CORINTHIANS

Local: Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Data: 19 de março de 2017, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Bruno Salgado Rizo (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

FERROVIÁRIA: Matheus; Jonathan, Patrick, Leandro Amaro e William Cordeiro; Claudinei, Renato Xavier, Juninho e Alan Mineiro; Elder Santana e Kelvy

Técnico: Paulo César de Oliveira

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Moisés; Gabriel, Camacho, Jadson, Guilherme e Marlone; Jô

Técnico: Fábio Carille