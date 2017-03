Santos pega o Timão sem Lucas Lima e Oliveira; Renato volta ao time

O Santos não tem mais dúvidas para o duelo contra o Corinthians, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Após fazer um longo mistério nos últimos dias, o técnico Dorival Júnior confirmou a ausência de Lucas Lima e Ricardo Oliveira no clássico. Em contrapartida, o volante Renato está de volta e será titular.

O camisa 10, que sofreu com um estiramento no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, ainda aprimora a forma física e não está 100%. Por conta disso, a comissão técnica decidiu poupá-lo neste sábado para tê-lo na estreia do Peixe na Libertadores, na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Sporting Cristal, no Peru. Sem Lucas Lima, o atacante Bruno Henrique segue como titular e Vitor Bueno será recuado para o meio de campo.

Já Ricardo Oliveira, que levou 15 pontos na orelha direita no embate diante do Botafogo-SP, na Vila, ainda espera a cicatrização completa do ferimento e deve jogar na próxima quinta. No clássico, Kayke assume o posto de titular.

Por fim, Renato está garantido na equipe comandada por Dorival Júnior. Recuperado de um estiramento na panturrilha direita, sofrido no último dia 6 de fevereiro, o volante já vem treinando normalmente e será titular neste sábado.

O provável time titular do Peixe contra o Timão deve ser formado por Vladimir; Victor Ferraz, Cleber (Lucas Veríssimo), Yuri e Zeca; Renato, Thiago Maia e Vitor Bueno; Bruno Henrique, Copete e Kayke.

Veja abaixo a lista dos 22 jogadores relacionados para o jogo contra o Corinthians:

Goleiros: João Paulo e Vladimir

Laterais: Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca

Zagueiros: Cleber Reis, Fabián Noguera, David Braz e Lucas Veríssimo

Volantes: Leandro Donizete, Yuri, Renato e Thiago Maia

Meias: Jean Mota, Rafael Longuine, Vitor Bueno e Matheus Oliveira

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Rodrigão e Thiago Ribeiro.