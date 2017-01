Com elenco inchado, Santos define 60% dos inscritos para o Paulistão

O Santos já começa oficialmente sua caminhada no Campeonato Paulista na próxima sexta-feira, às 21h (de Brasília), contra o Linense, na Vila Belmiro. Porém, antes da estreia, o clube ainda não terá seus inscritos definidos para a competição.

Com a mudança no regulamento do Paulistão, os clubes podem inscrever apenas 28 atletas na primeira fase. Atualmente, com a chegada de Bruno Henrique e as saídas de Alison e Fernando Medeiros, o Peixe conta com 37 jogadores disponíveis. Por conta disso, o auxiliar técnico Lucas Silvestre admite que o alvinegro irá iniciar o estadual com apenas 60% da lista completa.

“Quem manda é o professor (risos). Mas acho que já deva ter 60% da lista. Vamos inscrever só os jogadores que vamos levar para o primeiro jogo e vamos colocando o restante ao longo das rodadas até chegar numa lista final”, explicou o auxiliar.

Os zagueiros Luiz Felipe e Gustavo Henrique, que ainda se recuperam de lesões ligamentares, estão fora da lista. Agora, a comissão técnica avalia a inscrição de alguns atletas que poderão ser testados ao lado do campeonato. O atacante Thiago Ribeiro, que marcou um gol na vitória por 5 a 1 sobre o Kenitra, em amistoso no último sábado, no Pacaembu, deve receber uma oportunidade.

Por fim, a comissão técnica também deve inscrever o meia Matheus Oliveira, que já vinha treinando com os profissionais desde 2016, e o volante Yan e do meia Thaciano, promovidos recentemente do time B.

Na cabeça do técnico Dorival Júnior, 25 atletas já estão praticamente garantidos no Paulistão: Vanderlei, Vladimir, Victor Ferraz, Zeca, Matheus Ribeiro, Caju, Cleber, David Braz, Lucas Veríssimo, Leandro Donizete, Renato, Thiago Maia, Yuri, Lucas Lima, Jean Mota, Léo Cittadini, Vitor Bueno, Copete, Arthur Gomes, Vladimir Hernández, Ricardo Oliveira, Kayke, Rodrigão, Thiago Ribeiro e Bruno Henrique.