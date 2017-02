Com desgaste muscular, Lucas Lima é poupado de treino e vira dúvida

O Santos pode ter mais um desfalque importante para o clássico contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Após perder Ricardo Oliveira, David Braz, Renato e Vanderlei, o técnico Dorival Júnior também não sabe se terá Lucas Lima à disposição.

Com desgaste muscular, o meia não foi a campo no treino desta terça-feira, o último antes do jogo, e ficou apenas fazendo atividades leves na acadêmia do CT Rei Pelé. A presença do camisa 10 só deve ser confirmada após alguns exames ainda na tarde desta terça.

Caso Lucas Lima não possa atuar, a tendência é que Vitor Bueno seja recuado para o meio e Bruno Henrique entre como titular pela lateral do ataque. Além disso, Dorival também pode escalar Jean Mota ou Rafael Longuine no lugar do meia.

O Peixe deverá entrar em campo com: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Leandro Donizete, Thiago Maia e Lucas Lima (Bruno Henrique); Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.