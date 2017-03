Com desfalques importantes, Ceni mantém mistério sobre substitutos

O técnico Rogério Ceni fechou a atividade desta terça-feira, a última antes do confronto contra o Botafogo-SP, fora de casa, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Tendo de lidar com importantes desfalques, o treinador são-paulino realizou os últimos ajustes e espera dar fim à fragilidade de sua defesa, que não sofreu gols em apenas um dos 13 jogos da atual temporada.

Lucas Pratto, Buffarini e Cueva são ausências garantidas, já que foram convocados para defenderem seus respectivos países nas Eliminatórias. Além do trio estrangeiro, o tricolor também deve sofrer com ausências na zaga. Rodrigo Caio está tratando um edema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e não foi a campo mais uma vez, enquanto Maicon já parece recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, mas deve ser poupado para o clássico do domingo contra o Corinthians.

Já no meio-campo quem poderá oferecer mais uma grande dor de cabeça a Rogério Ceni é Cícero. O volante não treinou nesta semana por conta de um torcicolo e é outro que pode não ir a campo contra o Botafogo-SP. Caso sua ausência se confirme, ele se junta ao goleiro Sidão, que com lombalgia deverá ser substituído novamente por Renan Ribeiro.

Como não atuou no empate em 1 a 1 contra o Ituano, Lugano deve assumir a titularidade ao lado de Breno ou Douglas na zaga. Para o meio-campo Jucilei e Araruna são os favoritos a substituírem Cícero. Gilberto deve ficar com a vaga de Pratto, enquanto Lucas Fernandes pode assumir o papel de Cueva na armação das jogadas. Como Buffarini vinha sendo reserva, Junior Tavares e Bruno devem seguir nas laterais.

Atualmente com 15 pontos, o São Paulo lidera o Grupo B do Campeonato Paulista, à frente do Linense, com 14. Enfrentando o Botafogo-SP, fora de casa, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), o time do técnico Rogério Ceni deverá ser formado por Renan Ribeiro; Bruno, Lugano, Breno (Douglas) e Junior Tavares; Jucilei, João Schmidt e Thiago Mendes; Lucas Fernandes, Gilberto e Luiz Araújo

*Especial para a Gazeta Esportiva