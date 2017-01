Cleber e Donizete treinam e devem estrear com o Santos no Paulistão

Além do retorno de Gustavo Henrique ao gramado, o Santos recebeu mais outras duas boas notícias no treinamento desta segunda-feira, no CT Rei Pelé. Os reforços Cleber e Leandro Donizete participaram da atividade em campo e devem ficar no banco de reservas na estreia santista no Campeonato Paulista, na próxima sexta-feira, contra o Linense, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Os dois foram poupados dos treinamentos da última semana e por isso não jogaram na goleada de 5 a 1 contra o Kenitra, no último sábado, em amistoso no Pacaembu. O zagueiro, que se recuperava de um desequilíbrio muscular nas coxas e panturrilha, já havia treinado com bola no domingo, em um jogo-treino contra o Santos B. Nesta segunda, ele participou de uma atividade em campo reduzido de dois toques com o restante do elenco.

Já Donizete não chegou a treinar com bola. Ele até participou do aquecimento junto com o grupo, mas ficou fazendo exercícios no outro campo, sob supervisão do preparador físico Marco Alejandro. O volante estava afastado por conta de uma tendinite na região da panturrilha da perna direita.

Apesar do retorno, a comissão técnica dificilmente escalará os dois como titulares no duelo diante do Linense, pois eles estavam no departamento médico há poucos dias.

Último reforço confirmado, Bruno Henrique deve retornar da Alemanha nos próximos dias e será apresentado oficialmente ainda nesta semana. O atacante, porém, não deve ser relacionado para a estreia.

Por fim, Ricardo Oliveira e David Braz estão praticamente descartados. O centroavante, que se reapresentou somente na última quarta-feira após sofrer com caxumba, luta para recuperar o tempo perdido de pré-temporada e ainda não terá condições de jogo na próxima sexta. Já o zagueiro, por sua vez, se recupera de uma lesão muscular na panturrilha direita e deve ser cortado.