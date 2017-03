Cleber e Cittadini voltam a treinar e ficam próximos de retorno ao Santos

Depois de ser derrotado pelo Palmeiras, no último domingo, na Vila Belmiro, o Santos voltou aos treinamentos com três novidades. Além do goleiro Vanderlei aparecer treinando normalmente com bola, o zagueiro Cleber e o meia Léo Cittadini também voltaram ao gramado do CT Rei Pelé, na tarde desta segunda-feira, e treinaram junto com o time reserva.

O defensor já não sente mais dores no joelho esquerdo e participou sem problemas da atividade. Ele levou uma pancada no local na estreia santista na Libertadores, diante do Sporting Cristal, no último dia 9, no Peru, e não vinha treinando desde então.

Já Cittadini sofreu fissura em um osso do joelho esquerdo contra o Ituano e desfalcou o Peixe por seis partidas. O zagueiro e o meia, assim como o goleiro Vanderlei, já devem estar à disposição do técnico Dorival Júnior para o embate diante do São Bento, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Por fim, o zagueiro Gustavo Henrique treinou separadamente por cerca de 30 minutos e segue se recuperando da ruptura do ligamento do joelho. A previsão para a volta do defensor é entre abril e maio.