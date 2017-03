Classificado, Santos pega o Novorizontino para garantir liderança

Há 10 dias, o Santos perdeu de virada para o Palmeiras por 2 a 1, dentro da Vila Belmiro, estacionou na terceira colocação do grupo D do Campeonato Paulista e causou a ira em alguns torcedores, tanto que o estádio chegou a ser pichado no dia seguinte ao clássico. Porém, apenas dois jogos após o revés para o Verdão, o Peixe não só alcançou a liderança da chave, como já confirmou a vaga nas quartas de final do Estadual com uma rodada de antecedência. E nesta quarta-feira, contra o Novorizontino, às 21h45 (de Brasília), também em Urbano Caldeira, o alvinegro luta apenas para garantir o topo da tabela.

Isso porque a Ponte Preta, também já classificada, está com os mesmos 19 pontos do Santos no grupo D, mas perde no número de vitórias. Caso o Peixe não vença nesta quarta, a Macaca pode assumir a ponta e ter a vantagem de decidir o confronto em casa.

“Ficar em primeiro lugar dá um pouco de vantagem, de lutar e jogar com a nossa torcida. Sabemos que é o melhor para a gente. Esperamos um grande jogo na quarta para permanecermos na primeira colocação. Mata-mata é um campeonato à parte, em que é preciso lutar mais, é mais difícil e todos fazem tudo para continuar. Torcida vai ter que acompanhar um pouco mais e nos fazer forte na Vila. É aquele algo mais que temos. Espero que a torcida nos apoie. Sabemos que nós temos que vencer, ficar sempre no lugar mais alto”, explicou o colombiano Jonathan Copete.

Mesmo com essa luta pelo topo, o alvinegro poupará seus principais jogadores contra o time de Novo Horizonte. Inicialmente, o técnico Dorival Júnior até tinha a intenção de escalar os titulares. Porém, por conta do desgaste físico de vários atletas, apenas Thiago Maia, Vitor Bueno, Zeca e Vanderlei apareceram na lista dos 19 relacionados para o duelo.

Mesmo ainda convocando os quatro jogadores considerados titulares, somente o goleiro deve começar a partida desta quarta-feira. O restante da equipe será formada apenas por reservas. Isso porque Lucas Veríssimo, David Braz, Victor Ferraz, Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira foram poupados e ficarão apenas treinando no CT Rei Pelé.

Além disso, o atacante Bruno Henrique foi vetado pelo departamento médico por ter se apresentado com forte gripe ao treino desta terça-feira. Por fim, Rodrigão está fora do jogo devido a um processo inflamatório no pé direito.

Novorizontino fazendo história

Assim como o Santos, o Novorizontino também está feliz da vida. Em apenas seu segundo ano na elite estadual, o Tigre do Vale está garantido entre as oito melhores de São Paulo. O adversário do clube nas quartas de final será o Palmeiras.

A classificação histórica vem animando a pequena Novo Horizonte, com pouco menos de 40 mil habitantes. O presidente do clube, Genilson da Rocha Santos, vibrou com a vaga. “Isso mostra o trabalho sério que é feito aqui. No segundo ano na elite, alcançamos esse feito inédito para o Novorizontino. Tem que dar parabéns a todos envolvidos por esse grande objetivo atingido. Agora é seguir trabalhando para conquistar ainda mais”, ressaltou.

Porém, ao contrário do Peixe, que ainda briga pela liderança em seu grupo, o Tigre não tem mais possibilidade de ultrapassar o Verdão e já sabe que decidirá a classificação fora de casa. Por conta disso, a equipe comandada por Silas encara o duelo com o alvinegro da Vila apenas como um ‘treino de luxo’ para a decisão contra o alviverde nas quartas de final.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X NOVORIZONTINO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 29 de março de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Risser Jarussi Corrêa e Vitor Carmona Metestaine

SANTOS: Vanderlei; Matheus Ribeiro, Cleber, Yuri e Jean Mota (Zeca); Leandro Donizete, Rafael Longuine (Thiago Maia) e Léo Cittadini; Copete, Vladimir Hernández (Vitor Bueno) e Kayke.

Técnico: Dorival Júnior

NOVORIZONTINO: Michael; Moacir, Domingues, Diego Sacoman e João Lucas; Éder, Doriva e Fernando Gabriel; Cléo Silva, Roberto e Everaldo.

Técnico: Silas