Clássico opõe alvinegros na busca por afirmação em Itaquera

Corinthians e Santos entram em campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), buscando uma afirmação do seu próprio estilo de jogo após alguns altos e baixos neste início de temporada. Enquanto o Timão tenta mostrar que está mais para o time líder em pontos do Campeonato Paulista do que para aquele que quase foi eliminado pelo Brusque da Copa do Brasil, o Peixe quer mostrar embalo depois de vencer o Botafogo-SP e encerrar uma série de três partidas sem vencer.

Pelo lado corintiano, apesar da dificuldade inesperada e da já reconhecida má atuação em Santa Catarina, o clima é de felicidade por passar de uma primeira fase da temporada considerada traiçoeira, com dois jogos eliminatórios (Caldense e Brusque) e um Derby diante do campeão brasileiro. Agora, o que o técnico Fábio Carille quer é impor um estilo de jogo mais próximo ao de toque e posse de bola do que ao de muitos erros visto contra o Brusque.

“A gente tem que criar nossa identidade em todo jogo, virar um padrão, independentemente de ser clássico. Não é fazer mais do que fez com o Brusque, é fazer o que vínhamos fazendo antes. É volta ao que estamos trabalhando desde janeiro, essa é a nossa busca”, comentou o treinador, que certamente promoverá mudanças na equipe titular para a partida devido à sequência de oito jogos em 25 dias encarada até o momento.

A mudança mais impactante seria a entrada de Jadson como titular, algo visto com bons olhos pela comissão técnica, tomando a vaga de Romero. Cansados pelo fato de terem atuado desde o começo nos últimos quatro jogos, Léo Jabá e Kazim devem ceder suas vagas a Giovanni Augusto e Kazim, respectivamente. Marlone corre por fora na disputa, enquanto Rodriguinho pode pintar, dando ao time mais qualidade na armação.

Do outro lado, apesar da vitória sobre o Botafogo-SP, no último fim de semana, na Vila Belmiro, o Santos chega pressionado para o clássico deste sábado. Vivendo um clima ruim com parte da torcida, o Peixe terá uma semana decisiva e com três jogos seguidos fora de casa para conseguir deslanchar de vez na temporada. Além do clássico, os santistas encaram o Sporting Cristal, na próxima quinta-feira, no Peru, pela estreia na Libertadores, e depois pegam o São Bernardo, no dia 16, fora de casa.

“Precisamos de apoio para podermos trabalhar em paz. Precisamos desde hoje até a nossa volta (de Lima). São dois jogos fora, estaremos longe da torcida, da família”, disse Bruno Henrique. O atacante, inclusive, deve ganhar a vaga de titular contra o Corinthians. Após começar jogando na vitória sobre o Botafogo-SP, o jovem de 26 anos segue no time, já que Lucas Lima ainda não está 100% recuperado de um estiramento no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo e fica fora do clássico.

Além do camisa 10, Ricardo Oliveira também foi descartado. Após levar 15 pontos na orelha direita no embate diante do Pantera, na Vila, o centroavante ainda espera a cicatrização completa do ferimento e foi poupado contra o Timão. Com isso, Kayke assume o posto de titular. A última dúvida é na defesa: Lucas Veríssimo ou Cleber disputam a vaga.

O único reforço garantido é o de Renato. Recuperado de um estiramento na panturrilha direita, sofrido no último dia 6 de fevereiro, o volante entra na vaga de Leandro Donizete. “Já estava com saudade (de trabalhar com bola, no campo). Claro que se machucar sempre é ruim. Agora é recuperar o tempo. Clássico, independentemente da classificação, é um jogo diferente, a motivação é outra e as coisas se igualam. Vamos procurar fazer um bom clássico e buscar os três pontos”, destacou Renato.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SANTOS

Local: estádio de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 04 de março de 2017, sábado

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Daniel Paulo Ziolli

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Jadson, Rodriguinho, Fellipe Bastos e Marlone (Giovanni Augusto); Jô

Técnico: Fábio Carille

SANTOS: Vladimir; Victor Ferraz, Cleber (Lucas Veríssimo), Yuri e Zeca; Renato, Thiago Maia e Vitor Bueno; Bruno Henrique, Copete e Kayke

Técnico: Dorival Júnior