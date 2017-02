Cittadini fará exames nesta quarta e pode ser desfalque no Santos

A lista de desfalques do Santos não para de aumentar. Sem Vanderlei, Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira, o Peixe pode perder mais um jogador para o departamento médico. O meia Léo Cittadini saiu de campo lesionado no empate contra o Ituano, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, nesta terça-feira, no estádio Novelli Júnior. O jovem fará exames nesta quarta-feira para detectar a gravidade da contusão.

Ainda no início do primeiro tempo em Itu, o santista recebeu uma entrada forte de Claudinho. O camisa 19 chorou durante o atendimento médico, chegou a voltar para o jogo, mas acabou saindo para a entrada de Thiago Ribeiro. Com isso, Vitor Bueno foi recuado e virou o armador do time comandado por Dorival Júnior.

“Ele não tinha mais condições. Sofreu uma pancada forte na lateral do joelho e aí trava, perde completamente a mobilidade. Ele ficou chateado porque tinha uma nova oportunidade”, explicou o técnico Dorival Júnior após a partida.

Como Lucas Lima não deve ser liberado para entrar em campo contra o Botafogo-SP, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, Cittadini seguiria na equipe titular. Porém, caso uma lesão grave seja constatada, Dorival precisará quebrar a cabeça durante a semana para encontrar um substituto.

Sem Jean Mota, que tem a mesma lesão de Lucas Lima (estiramento no ligamento colateral lateral do joelho), mas na perna esquerda, o técnico do Peixe tem apenas Vitor Bueno e Rafael Longuine como meias de origem.

A tendência é que o comandante repita o que foi feito nesta terça, recuando o camisa 7 e promovendo a entrada de um atacante de beirada. Como opões, Dorival conta com Bruno Henrique, Arthur Gomes e Thiago Ribeiro.