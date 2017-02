Ceni fecha treino e mantém mistério sobre substituto de Cícero

O técnico Rogério Ceni não deu pistas sobre quem irá substituir Cícero neste sábado, quando o São Paulo enfrenta o Novorizontino, às 19h30 (de Brasília), fora de casa. Nesta quinta-feira o treinador tricolor comandou a preparação para o duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, mas permitiu que a imprensa acompanhasse apenas alguns minutos da atividade.

Pelo pouco tempo de treino com portões abertos, se pôde observar um treino setorizado. Rogério Ceni dividiu o campo em três partes com atividades diferentes. Sempre em campo reduzido, o treinador e sua equipe exigiram intensidade e tomada de decisões rápidas dos atletas. No campo anexo, Wellington Nem trabalhou a parte física e parece estar cada vez mais próximo do retorno após estiramento na coxa esquerda. Já Júnior Tavares não participou das atividades por conta de um edema na região pubiana e é dúvida para a lateral-esquerda.

Todos os setores contaram com dois times compostos por quatro jogadores de linha e um no gol. No primeiro os jogadores tinham de balançar as redes em um dos dois mini-gols dos adversários com apenas dois toques na bola. Já no segundo setor, que ocupava a grande área, Rogério Ceni trabalhou o ataque contra a defesa. O ídolo são-paulino iniciava as jogadas para o time detentor da bola buscar o gol, se o time adversário conseguisse o desarme, este passaria a atacar. O terceiro setor tinha o mesmo propósito do primeiro.

Após o elenco trabalhar em todos os setores, Rogério Ceni optou por dar prosseguimento ao treino com os portões fechados. Assim, a dúvida sobre quem será o substituto de Cícero, suspenso por levar o terceiro cartão amarelo, não foi esclarecida. Os jovens Lucas Fernandes e Araruna, revelados pelas categorias de base do São Paulo, são os mais cotados para preencher o meio-campo.

A única certeza é que Denis será o goleiro tricolor para o confronto contra o Novorizontino. Após a vitória sobre o São Bento na última terça-feira, Rogério Ceni já havia revelado que Sidão não viajaria, dando lugar a Renan Ribeiro no banco de reservas. Pelo visto os rodízios feitos pelo treinador são-paulino não devem se limitar aos jogadores de linha.

O São Paulo volta a treinar na manhã desta sexta-feira, quando Ceni realiza os últimos ajustes antes de viajar para Novo Horizonte. Pelo fato de estar retornando aos gramados após seis meses de ausência por conta de cirurgias no joelho e ombro esquerdo, Lucas Fernandes surge como uma opção menos provável para substituir Cícero. Além disso, seu concorrente Araruna já atuou em seis das oito partidas do Tricolor na temporada e se encontra melhor fisicamente.

*Especial para a Gazeta Esportiva