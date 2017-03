Ausência de Cícero é destaque na lista de relacionados por Ceni

Após o treino desta terça-feira, o técnico Rogério Ceni definiu os 20 atletas relacionados para o duelo contra o Botafogo, nesta quarta, fora de casa. O destaque da lista ficou por conta da confirmação da ausência de Cícero, que ficará em São Paulo para tratar o torcicolo que o tirou dos trabalhos desta semana.

Quem também não viaja para Ribeirão Preto são os zagueiros Rodrigo Caio, com um edema no joelho esquerdo, e Maicon, que se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo e foi poupado para estar em condições de voltar ao time no clássico do próximo domingo contra o Corinthians.

O goleiro Sidão, com lombalgia, e o volante Wesley, aprimorando a forma física após artroscopia no joelho, completam a lista dos jogadores ausentes por lesão. Além deles, Lucas Pratto e Buffarini, na seleção argentina, e Cueva, na seleção peruana, também são desfalques contra o rival do interior paulista.

O São Paulo encara o Botafogo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Caso o Tricolor conquiste o triunfo, o time de Rogério Ceni ficará a apenas uma vitória da classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.

Confira abaixo a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Denis e Renan Ribeiro

Laterais: Bruno e Junior Tavares

Zagueiros:Breno, Douglas, Lucão e Lugano

Volantes:Araruna, João Schmidt, Jucilei, Thiago Mendes e Wellington

Meias: Lucas Fernandes e Shaylon

Atacantes: Luiz Araújo, Chavez, Gilberto, Wellington Nem e Neilton