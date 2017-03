Arouca passa por cirurgia e Hyoran ganha sua vaga no Paulistão

O experiente Arouca, de 30 anos, foi submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo e não conseguirá mais disputar o Campeonato Paulista deste ano. Com a baixa, o Palmeiras tratou de inscrever Hyoran para o lugar do volante na manhã deste sábado. Vindo da Chapecoense no início da temporada, o jovem atleta comentou sobre o processo de fortalecimento muscular que passa no Verdão.

“Estou muito satisfeito com o trabalho realizado por todos dos Departamentos Médico e Físico do Palmeiras. Ganhei cinco quilos, ganhei massa muscular e me sinto muito mais preparado e apto para ajudar meus companheiros em campo”, comemorou.

O processo para fortalecer a musculatura do jogador de 23 anos é semelhante ao que foi feito em Vitinho na temporada passada. Agora inscrito no Paulistão, o meia tenta mostrar o porquê despertou o interesse e foi contratado pelo Palmeiras em janeiro.

Já Arouca não vive um bom momento. Depois de se queixar de dor no pé esquerdo durante a pré-temporada, o volante passou por uma artroscopia na região. A dor, porém, voltou e o atleta teve de ser submetido ao processo cirúrgico. Ainda não se sabe quanto tempo ele ficará afastado dos gramados.