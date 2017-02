Árbitro relata arremesso de chinelo e Santos pode perder mandos

Além da derrota por 3 a 1 para o São Paulo, nesta quarta-feira, o Santos pode perder uma grande aliada para o restante do Campeonato Paulista: a Vila Belmiro. Após o revés para o rival, o árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araujo relatou que um torcedor do Peixe arremessou um chinelo em direção aos jogadores do tricolor no intervalo da partida.

Com o registro na súmula, o alvinegro pode ser denunciado pela Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado (TJD-SP). Se for julgado e condenado, o clube pode perder mandos de campo no Paulistão.

A Polícia Militar identificou o torcedor que jogou o objeto. Ele foi retirado do estádio e um boletim de ocorrência foi feito.

Durante a partida, um clima de tensão tomou conta da Vila Belmiro logo após o gol de empate do São Paulo. Na comemoração, o peruano Cueva levou a mão ao ouvido, fato que irritou a torcida e também os jogadores do Peixe.

Após a derrota para o rival, os santistas protestaram na saída da Vila Belmiro. Dezenas de torcedores se reuniram na porta do vestiário do estádio e cobraram “mais vontade” dos atletas de Dorival Júnior. Serginho Chulapa e Léo, ídolos do clube em épocas diferentes, saíram para acalmar os ânimos.