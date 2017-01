Após primeiro teste, Santos espera reforços para estreia no Paulistão

O primeiro teste oficial do Santos em 2017 serviu para animar a torcida. Sem dificuldade, o Peixe goleou o Kenitra, do Marrocos, por 5 a 1, no último sábado, no Pacaembu. Os jogadores santistas, porém, nem tiveram muito tempo para comemorar o triunfo. Isso por que o elenco já se reapresentou no domingo no CT Rei Pelé.

Os jogadores que atuaram mais de 60 minutos no amistoso contra os marroquinos foram submetidos apenas a exercícios regenerativos no Cepraf (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol). Os demais participaram de um treino contra o Santos B.

Já nesta segunda-feira, o grupo volta a treinar no período da tarde, a partir das 15h30. E para o restante da semana, o técnico Dorival Júnior espera contar com todos os reforços disponíveis. Além de Kayke, Matheus Ribeiro e Vladimir Hernández, que atuaram contra o Kenitra, o comandante aguarda por Leandro Donizete, Cleber e Bruno Henrique.

O zagueiro e o volante foram poupados dos treinamentos da última semana e por isso não entraram em campo no Pacaembu. Os dois devem participar das atividades desta semana, ficando disponíveis para a estreia do Santos no Campeonato Paulista, contra o Linense, nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Já o atacante Bruno Henrique, anunciado como reforço na última sexta-feira, foi para a Alemanha resolver questões da mudança e deve iniciar os treinamentos com o grupo nos próximos dias. A presença dele na estreia ainda é uma incógnita. Assim que o jogador se apresentar, a comissão técnica avaliará seu condicionamento físico e só depois irá definir se ele entrará em campo.

Por fim, Ricardo Oliveira e David Braz estão praticamente descartados para o duelo contra o Linense. O centroavante, que se reapresentou somente na última quarta-feira após sofrer com caxumba, luta para recuperar o tempo perdido de pré-temporada e ainda não terá condições de jogo na próxima sexta. Já o zagueiro, por sua vez, se recupera de uma lesão muscular na panturrilha direita e deve ser cortado.